MURAT ÖZBOSTAN

Şenol Hoca’yı rahatsız eden 3 konu!

Şenol Güneş, iki gündür görsel medyaya röportajlar verdi ve önemli konulara parmak bastı. Öne çıkan 3 konuya bakalım:

1- Ligin eylülde başlayacak olmasından dolayı sıkıntılı olduğunu ima etti.

Aslına bakarsanız bu konuda Kulüpler Birliği Vakfı'nın kendisine sitem ettiğini de açıkladı. Çünkü Şenol Hoca liglerin 15 Ağustos'ta başlamasını istiyordu. Arkasından 21 Ağustos tarihini verdi. Ama kulüpler bunu da kabul etmedi. Hoca bundan rahatsız oldu. Çünkü programı altüst oldu. A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'na hazırlanma süreci, gelecek oyuncuların durumu endişe verici bir sorun. Aslında kulüp başkanlarına buradaki mesajı netti hocanın; "Milli Takım'ın başarısında ülke gururlanıyor. Bu mücadelede bizimle olun. Önce ülke futbolu gelir."

2- Ferdi Kadıoğlu'na milli formayı giymesi için teklif yaptıklarını açıkladı. Ferdi, oynamak için garanti istemiş. Futbolcunun bunu talep etmesi doğal. Ama Türk Milli Takımı'nda oynaması için garanti verilecek bir durum da olmamalı.

Şenol Hoca sıkıntıyı açıklarken kimseye forma için garanti vermeyeceğini de söyledi.

Ben de şöyle diyeyim; Ay-yıldızlı formayı giymek için garanti isteyen oyuncu da A Milli Takım'a gelmesin. Bu ülkede çok genç var. Arayıp bulsunlar.

3- Yabancı konusu hâlâ tartışılıyor... Hocanın düşüncesi yabancı sayısının azalmasından yanaydı. Ama yine Kulüpler Birliği'nin devreye girmesiyle bu kural da bir sezon ertelendi. Şenol Hoca bu ertelemeden rahatsız olmuş. Kulüpler kendine göre haklı olabilir. Ama burada da ince bir nokta var.

Hoca başkanlara net bir mesaj veriyor, "Kulüplerin borçları var. Neden? Türk oyuncular pahalı deniyor. Az olduğu için pahalı. Üretim yapmalıyız. Biz yoklukta varlık yaşıyoruz."

Bu temel konu dışında Güneş'in söylediği çok şey var... Futbol ailesi; TFF, Kulüpler Birliği ve Şenol Güneş olarak bir araya gelmeli. Belki sık sık yapılan şu toplant-ı ların birine Şenol Hoca da davet edilir...



Avrupa planları yok!

Ülke sıralamasında Türkiye, ilk 10'a giremedi. Puan alamadık. Geçen sezon Avrupa'da Başakşehir dışında nal topladık. Avrupa'yı önemsemeyen teknik adamlar yüzünden bu hale geldik. 'Lig daha önemli' deyip, rotasyon yapan hocalar yüzünden... Bu sezon Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde vasat bir takım olan PAOK'a teslim oldu. Avrupa Ligi'nde ne yapar bilmiyoruz. Başakşehir gruplara kaldı. Devler Ligi için kurduğu özel bir kadro yok. Sivasspor, Avrupa Ligi'ne direkt katılacak. Pek umurlarında değil gibi! Süper Lig'de sezonu 5. ve 6. sırada bitiren Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ön eleme oynayacak. İki takım da gruplara kalır mı bilmem! 'Kalır' bile diyemiyorum. Ligde 420 maç var, ayrıca kupa..

Şu yazdığım takımlardan bazıları Avrupa'yı angarya bile görüyor olabilirler. Bir başarı olmazsa zaten Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmek tamamen hayal olacak. Acaba TFF ve Kulüpler Birliği toplantılarında bu konular da gündeme geliyor mu?



Lig daha başlamadı!

Transfer şampiyonu F.Bahçe ligin de şampiyonu ilan edildi şimdiden... Yepyeni bir kadro kurdu. Neler yapacaklar bilmiyoruz. Kadro yeni ama kalede Altay sıkıntılı! Vedat'ın durumu belirsiz! Başakşehir'i en şanslı takım olarak görüyorum. Kadro hemen hemen aynı. Beşiktaş yeni bir ekip kuruyor. Galatasaray'ın çok iyi kadrosu var. Muslera olsaydı farklı şeyler yazabilirdim. Trabzonspor önemli isimler kaybetti. Alınan oyuncuların uyumları çok önemli. Sonuçta atanı da tutanı da olan iki takım var; biri Başakşehir, diğeri Trabzonspor... Ama kadro olarak Başakşehir yine ligin favorisi.