MURAT ÖZBOSTAN

F.Bahçe sürenin uzatılmasını istedi

Transfer dönemi bitti. Nefes nefese geçen bir dönem oldu. TFF'nin açıkladığı limitler nasıl kullanıldı, bilmiyoruz. Bu limit denen şey lafta kalmamıştır herhalde!.. Bu konuda TFF bir açıklama yapmalıdır.. Özellikle Fenerbahçe 18 oyuncu alarak Türk futbol tarihine geçti. Hatta transferin bitmesine birkaç gün kala, "Şu süreyi uzatsak olmaz mı" diye TFF'ye bir başvuru olmuş.. Bu istek karşılık görmese de Fenerbahçe son güne 3 isim sığdırdı.. Artık herkes sahada konuşacak.. Kısa kısa değinirsek:

F.BAHÇE: Ali Koç başarısız geçen 2 yılın ardından bu sezon gemileri yaktı.. "Ya şampiyon olacağız ya şampiyon olacağız" düşüncesiyle transfer yaptı. Rakiplerinin psikolojisini altüst etti. Dengeleri bozdu. 1-0 öne geçti.

BEŞİKTAŞ: İmkânlarına göre transfer yaptı.. Oyuncu satamadı.. Doğru da var yanlış da.. Buradaki en önemli nokta Sergen Yalçın ile yönetimin doku uyuşması.. Bu olmazsa Beşiktaş havlu atar. Bu ara çok önemli!

G.SARAY: Fatih Terim kendi takımına dayanamayıp maçı bıraktı.. Harcama limiti en yüksek kulüp olan Galatasaray, oyuncu satamadı. Bunun suçlusu sadece yönetim olamaz.. Eğer bir oyuncu talep görmüyorsa, sahadaki durumu ve teknik kadroya da bakmak lazım.. Galatasaray'ın en büyük düşmanı rakipleri değil de kendi camiası sanki..

TRABZONSPOR: En sorunlu bölge olan orta sahaya oyuncu alamadı. Bunun dışında yaptığı transferleri zaman gösterecek..

SONUÇ: Paralar yine havada uçuştu.. Kapı gibi sözleşmeler yapıldı..