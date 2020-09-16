MURAT ÖZBOSTAN

7 maddede ilk haftanın özeti

Sezonun ilk haftasını geride bıraktık. Maçlara dair söyleyebileceğimiz çok şey yok. Şimdi madde madde yazalım...

1- BEŞİKTAŞ, 1-1.5 aydır forvet ve sağ bek arıyor ama bulamadı. Trabzonspor galibiyeti önemliydi fakat ne kadar plansız ve programsız bir transfer stratejisi izlendiği ortaya çıktı. Şu ana kadar teklif götürülen forvet sayısı 10'a yaklaştı.

2- G.SARAY geçen sezon Seri, Lemina ve Nzonzi gibi üç önemli oyuncuyu transfer etti. Şimdi üçü de yok. Bu bölgeye doğru düzgün bir transfer yapamadılar. Etebo'nun da ne vereceği belli değil. Buradan şunu çıkarıyoruz; ne yönetimin ne de teknik kadronun sezon bittiğinden beri bu oyuncular kiralık olmasına rağmen hiç hazırlığı yokmuş.

3- TRABZONSPOR geçen sezonun en flaş takımıydı. Taraftarlarını sonuna kadar heyecanlandırdı. Bütün spor kamuoyu, yönetimin başarılı icraatlarını göklere çıkardı; ki alkışı da hak ettiler. Fakat Sosa, Novak, Ndiaye ve Sörloth gibi takımın %70- %80'ini oluşturan oyuncuların gidişinden sonrası çok iyi planlanmamış. Özellikle bir aydır Sörloth meselesi gündemdeyken... Bu önemli yıldızların yerine alınan oyuncularla ilgili çok bilgimiz yok fakat acilen 3-4 transfere ihtiyaç olduğu ortaya çıktı.

4- SON iki sezonun en başarısız takımı F.Bahçe... Ama transferin şampiyonu olup 12 adam aldılar. Yaşları eleştirilse de özellikle açılış maçında Rize karşısında 35 yaşındaki Gökhan ve Sosa'nın tecrübesinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Bir de bu başarısızlığa rağmen geçen yıl 16 milyon Euro'ya Eljif Elmas'ı, bu sezon da 17.5 milyon Euro'ya Vedat Muriqi'i sattılar. 2 oyuncudan 33.5 milyon Euro kazandılar.

5- YENİ bir MHK geldi. Geçen hafta yaptıkları seminerde Başkan Serdar Tatlı "Adaletli olacağız" dedi. İlk hafta adaletin A'sını bile göremedik... Hakemler hazır değil. Herkes yine şikâyetçi... Kararların ve penaltıların standardı yok.

6- TFF, Kulüpler Birliği ve yayıncı arasındaki sıkıntılar sürüyor. Geçen cuma günü yayıncı kuruluşa TFF, 2. ihtarnameyi yolladı. Daha önce de yazmıştım… 3 milyar TL olan yayın bedelini yayıncı kuruluş 1.7 milyar TL'ye düşürmek istiyor, kulüpler kabul etmiyor. Bu işin nereye varacağı bilinmiyor.

7- KULÜPLER Birliği bugün toplanıyor. Başkan Mehmet Sepil istifa etti, Ahmet Nur Çebi, "Ancak 2 ay sonra başkanlığa gelirim" dedi. Sepil'in seçimli toplantı kararı alıp kasıma kadar devam etmesi bekleniyor. Diğer bir aday da Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi...

Özetle sezona başladık ama oldukça fazla sıkıntı var. Keşke sadece saha içindeki oyunu konuşabilsek...