Sergen Yalçın ve Beşiktaş’ın Avrupa vizyonu!

MURAT ÖZBOSTAN

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın medyayla buluştuğu sohbet toplantısında her türlü soruya ve eleştirilere cevap verdi. Bu tür buluşmalar faydalıdır. F.Bahçe de yeni aldığı oyuncuları medyanın önüne çıkarıp sohbet etmelerine izin verdi.Biz Sergen Yalçın'ın basın toplantısına gidelim. Sergen Hoca,diyor. Sergen Hoca'ya göre Beşiktaş'ınLigin başlamasına sayılı günler kalmışken takımdaki oyuncular için bu tür sözleri ifade etmek doğru değil!İmza törenine 25 bin taraftar katıldı. Beşiktaş büyük bir camia olarak kupaları almaya ve başarıları kazanmaya en güçlü adaylardandır. Pandemi döneminde Beşiktaş'ın başarısında söylemleri ve eylemleriyle alkış alan Sergen Hoca'nın şimdidemesi strateji olarak doğru değil. Bu olumsuz ifadeleroyuncuları zihinsel olarak aşağı çeker. Hattataraftarların yönetime tepki koymasına neden olur.Sergen Hoca diyor ki:Kusura bakma Sergen Hoca,sen Şampiyonlar Ligi'ne kalma fırsatını kaçırmasaydınBeşiktaş'ın kasasına 35 milyon EUROgirecekti.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve ekibi aylardır bir SMS fazla gelsin diye çaba harcarken,Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde elendiği PAOK'tan daha iyi takımdı.Bu hamleyi erken yapsaydın skor 3-0'a gelmezdi.O zamankampanyasıkampanyasına dönerdi. Beşiktaş için ligde şampiyon olmak araçtır, amaç Avrupa'da ses getirmektir.PAOK eşleşmesi Beşiktaş'ın Avrupa'da yakaladığı başarılar sonucu elde ettiği seri başı olmanın ürünüdür. Bu fırsatı maalesef ıskaladın hocam..Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan yenilgisiz çıktığı zaman kazandığı itibar, reklam ve paranın değerinin ölçüsü yoktur..Beşiktaş, Türkiye'yegelen oyuncular için bir tercih nedeni oldu.Sonuç itibariyle BeşiktaşPAF takımı değil elbette şampiyonluğaoynamalı.