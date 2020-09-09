09 Eylül 2020, Çarşamba
MURAT ÖZBOSTAN
Sergen Yalçın ve Beşiktaş’ın Avrupa vizyonu!

Sergen Yalçın ve Beşiktaş’ın Avrupa vizyonu!

09.09.2020, Çarşamba
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın medyayla buluştuğu sohbet toplantısında her türlü soruya ve eleştirilere cevap verdi. Bu tür buluşmalar faydalıdır. F.Bahçe de yeni aldığı oyuncuları medyanın önüne çıkarıp sohbet etmelerine izin verdi. Fatih Terim suskunluğuyla dikkat çekiyor. Aylardır konuşmayan Terim'in elbet bir nedeni vardır!

SÜPER LİG ÖNCESİ BU SÖZLER SÖYLENMEZ
Biz Sergen Yalçın'ın basın toplantısına gidelim. Sergen Hoca, "M.Başakşehir, G.Saray ve Trabzonspor'un iyi kadroları var. F.Bahçe iyi transferler yaptı. Bizim aldıklarımız yeterli değil.
Rakiplerimizin gerisindeyiz" diyor. Sergen Hoca'ya göre Beşiktaş'ın 475 milyon TL değerindeki takımı rakiplerinden iyi değil. Ligin başlamasına sayılı günler kalmışken takımdaki oyuncular için bu tür sözleri ifade etmek doğru değil! Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başına güçlü bir taraftar desteğiyle geldi. İmza törenine 25 bin taraftar katıldı. Beşiktaş büyük bir camia olarak kupaları almaya ve başarıları kazanmaya en güçlü adaylardandır. Pandemi döneminde Beşiktaş'ın başarısında söylemleri ve eylemleriyle alkış alan Sergen Hoca'nın şimdi "Eksikler var. Ben yönetime ihtiyaçları söyledim. 3-4 adam transfer ettik ama daha 6-7 tane daha almalıyız.
Rakipler bizden iyi. Onlar bizden önde" demesi strateji olarak doğru değil. Bu olumsuz ifadeler oyuncuları zihinsel olarak aşağı çeker. Hatta taraftarların yönetime tepki koymasına neden olur.

7 MİLYON TL AZ PARA MI!
Sergen Hoca diyor ki: "Ligi 4'üncü bitirseydik daha iyi olurdu ve gruplara doğrudan katılırdık. Şimdi ise iki tane ön eleme oynayacağız." Kusura bakma Sergen Hoca, sen Şampiyonlar Ligi'ne kalma fırsatını kaçırmasaydın Beşiktaş'ın kasasına 35 milyon EURO girecekti. Ayrıca Beşiktaş, ligi 3'üncü bitirdiği için 21.5 milyon TL kazandı. Ligi 4'üncü bitirseydi kasasına 14.5 milyon TL girecekti. Arada 7 milyon TL fark var.

BİR SMS İÇİN BAŞKAN ÇEBİ ÇIRPINIYOR
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve ekibi aylardır bir SMS fazla gelsin diye çaba harcarken, 7 milyon TL az para mı? Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde elendiği PAOK'tan daha iyi takımdı. Sergen Hocam sen yenilen ilk golden sonra Lens ile Necip'in yerini değiştirmeyerek hata yaptın. Bu hamleyi erken yapsaydın skor 3-0'a gelmezdi. Şampiyonlar Ligi'ne kalsaydın kasaya 35 milyon Euro para girerdi. O zaman "Bırakmam Seni" kampanyası "Oh be dünya varmış" kampanyasına dönerdi. Beşiktaş için ligde şampiyon olmak araçtır, amaç Avrupa'da ses getirmektir.
PAOK eşleşmesi Beşiktaş'ın Avrupa'da yakaladığı başarılar sonucu elde ettiği seri başı olmanın ürünüdür. Bu fırsatı maalesef ıskaladın hocam..

KARTAL, AVRUPA SAYESİNDE BÜYÜDÜ
Avrupa Beşiktaş'ın vitrini ve vizyondur!
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan yenilgisiz çıktığı zaman kazandığı itibar, reklam ve paranın değerinin ölçüsü yoktur..
Beşiktaş'ın o günlerde yıldız oyuncu transferi yaparken elini Avrupa başarıları güçlendirdi. Beşiktaş, Türkiye'ye gelen oyuncular için bir tercih nedeni oldu.
Bugün aynı başarılar olsaydı yönetim transfer edeceği isimleri daha kolay almaz mıydı? Sonuç itibariyle Beşiktaş PAF takımı değil elbette şampiyonluğa oynamalı. Ama bu ekibe ve oyunculara da ne olursa olsun değer vermelisin ve inanmalısın. Çünkü maraton uzun...
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