MURAT ÖZBOSTAN

Kulüpler Birliği limitleri aşabilecek mi!

Kulüpler Birliği son zamanlarda önemli kararlara imza atıyor. Önce Süper Lig'i 21 takım yaptılar ardından da yabancı meselesini bir yıl ertelettiler. Bu, birlik adına büyük başarıydı. Önceki gün ise harcama limitleri 3 saat boyunca enine boyuna tartışıldı Riva'da. Bir çözüm çıkmadı. Enteresan olan 8 kulüp temsilcisi 8 temel maddeyle Riva'ya gidiyor. Ama toplantıda 8 kulüp arasında tartışma çıkıyor. Daha toplantının başında Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Başkan Nihat Özdemir'e, "Sayın Başkan, aramızda mutabık kaldığımız konular için buraya geldik" diyor. Ama bu sözlere itiraz Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den geliyor: "Hangi konularda mutabık kaldık Başkan!" Böyle bir havada toplantı başlıyor. Anlaşma olmuyor ve TFF, "21 ıslak imza getirin konuşalım" diyor. Riva'da Ali Koç'a en büyük desteği Beşiktaş, Sivasspor, Kasımpaşa, Başakşehir ve Antalyaspor veriyor. Ali Bey'in istediği en temel şey ne: "Borç yapılandırmasındaki anaparanın hesaba dahil edilmemesi, limit hesaplamasından çıkartılması." Böyle olunca F.Bahçe de G.Saray gibi harcama limitlerine sahip olacak.. G.Saray ve Trabzonspor karşı çıkarken, bugün bakalım Kulüpler Birliği'nde neler olacak! 21 imzanın toplanması mucize. Her şeyden önce iki fire kesin (G.Saray-Trabzon). Yeni bir başkan da seçilecek bugün. Kulüpler Ahmet Nur Çebi'ye teklif götürmüş. Çebi istememiş... Kasımpaşa yöneticisi Fatih Saraç'ın adı gündeme gelmiş. Ama başkan olmadığı için tüzük değişikliği lazım. Mehmet Sepil tekrar aday olmak istemese de ikna edildi. Bugün tekrar başkan seçilecek. Herhalde toplantıya Mustafa Cengiz'in dünkü sözleri damga vuracak.