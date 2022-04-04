04 Nisan 2022, Pazartesi İSKENDER GÜNEN











Bir kaleci Uğurcan bir de Siopis! Muhteşem bir atmosfer... Etkilenmemek mümkün değil. Trabzonspor 11'inde hücum ağırlıklı oyuncular fazlaydı. Beşiktaş ise yeni bir teknik adam ve yeni bir oyun anlayışı ile sahadaydı. Maçın başlamasıyla birlikte Beşiktaş'ın önde yaptığı pres, kaptığı toplar ve öne çabuk oynamaya çalışan bir yapı içerisinde olduğunu gördük. Trabzonspor'da böyle bir oyun anlayışı karşısında sorunlar öne çıktı. Bunda en büyük etken orta alan yetersizliği. Önde hücum ağırlıklı oyuncularınız varsa rakip alanda daha fazla kalmanız gerekmekte. Fakat önde çabuk top kayıpları olduğundan geri dönüşlerde de zaaflar ortaya çıktı ve Beşiktaş rahatlıkla hücum girişimlerinde bulundu. Orta alanda Siopis, tek başına maç süresince büyük bir mücadele gösterdi ve takımını ayakta tutmaya çalıştı. İkinci yarı Cornelius'un oyuna girmesinden sonra Ersin'in yaptığı hatadan kaynaklı gelen golden sonra beklentilerin uzağında bir Trabzonspor vardı. Bir türlü organize olamadılar. Kopuk kopuk oynamaya çalıştılar. Özellikle savunmanın sol kenarında oynayan Puchacz, maç süresince büyük hatalar yaptı. Rosier ve Ghezzal birlikteliği ile Trabzonspor'un sol kenarını çok iyi kullandılar. Kazandıkları penaltı ve kaçan golün ardından Rosier'le gelen Beşiktaş'ın beraberlik golü... Bu maçta Beşiktaş, Trabzonspor'a göre daha organize görüntüler ortaya koyan takımdı. Trabzonspor'da ise beklentilerin uzağında olan oyuncular vardı. Böylesi büyük maçta her ne kadar futbol takım oyunu olsa da yetenekli oyuncu performansları büyük önem taşır. Beklentileri karşılayan iki isim ise kaleci Uğurcan ve Siopis'ti.