22 Ağustos 2022, Pazartesi FATİH DOĞAN











Beşiktaş on fire! Beşiktaş taraftarı tribünde Hollandalı yıldızın ilk golü için "Weghorst on fire... (Weghorst yanıyor)" pankartı açsa da maç başladığında tüm takımın kazanmak için yanıp tutuştuğuna şahit olduk. Bu ateşin fitilini yakan hiç kuşkusuz tribünlerdi. İki asisti bulunan Weghorst dün ilk golünü attı, 2 golü ofsayttan iptal edildi. Neredeyse her gol pozisyonunun içinde gözüktü. Özetle sadece atakta değil bir lider gibi oyunun her anında vardı. Kanatlarda oynamayı yadırgayan Muleka sağ kanat performansıyla Ghezzal'ın yerini dolduramasa da bir gol atarak moral buldu. Ancak maçın iki yıldızı vardı: N'Koudou ve Salih Uçan... İkisi de şimdiye kadarki performanslarının üzerine çıkarak alkışı hak etti.

Valerien Ismael 3 gol atan, 3 şutu direkten dönen, 15'e yakın nitelikli atak geliştiren takımı oyuncu çıkarmayıp bu sefer ödüllendirdi. Necip'in sağ stoperde başlaması kadar, 3 top kaybı yapan ve kırmızı tehlikesi bulunan Berkay'ı çıkarıp Kartal'ı ikinci yarı oyuna alması doğru adımdı.

Fatih Karagümrük'ün baskısı karşısında seyircinin "İsmael değişiklik yap" diye tempo tutttuğu anlarda maçın bir diğer yıldızı Rosier, skoru 4-1 yaptı. Ancak İsmael'in uzatmaların bitimine 30 saniye kala Cenk Tosun ve Umut Meraş'ı alması ilginç, bir o kadar da tartışılabilir değişikliklerdi. Biri Sn. Valerien İsmael'e söylesin; "Tribün oyuncu değişikleri için tezahürat yapmaya başlamışsa o hoca tartışılmaya başlanmıştır."