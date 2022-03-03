03 Mart 2022, Perşembe FATİH DOĞAN











Kayseri hak etti Kayserispor'un, F.Bahçe'yi kupadan eledikten sonra ve ligde gösterişli maçlar çıkarıp, yükselişini sürdürdükten sonra Beşiktaş deplasmanına da iddialı geleceği belliydi.

Hikmet Karaman'ın akıl oyunları Welinton-Montero defans ikilisinin hataya zorlanması üzerine kuruluydu. Önde Gavranovic, sağda Ramazan, solda Cardoso ile bu ikilinin üzerine hamleler yaptı. Carole, maçın başında Gavranovic'i topla buluşturdu. Yıldız isimde Montero'nun kademe hatasını gole çevirdi. 43'te Beşiktaş, Ghezzal'la başlayıp, Rosier'le sonuçlanan güzel bir golle beraberliği yakalayıp, soyunma odasına avantaj eşitliğiyle girmesine rağmen yine Montero'nun hatasıyla Cardoso'nun ayağından kalesinde ikinci golü gördü. İyi oyun iyi oyuncularla oynanır. İyi takımların da iyi savunma ile kurulduğu bir gerçek.

Halil Umut Meler, VAR'ın uyarısıyla 80'de anlaşılması güç bir karara imza attı. Welinton'un son adam olarak kaleye yönelen Gavranovic'e yetişip indirmesine kırmızı kart verdi. Bence topa müdahaleden ziyade rakibi indirmeye yönelik olduğu için doğru bir karardı. Ancak VAR'ın uyarısıyla iptal etmesi eyyam kokan bir karardı. Tebrikler Kayserispor… Turu hak eden taraf kazandı.