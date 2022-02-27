27 Şubat 2022, Pazar FATİH DOĞAN











Ghezzal öyle istedi! Beşiktaş'ta Rosier'in sahada olması ve iyi bir performansla oyunda yer alması en çok Ghezzal'ın performansına yansıyor. Zorlu Sivas deplasmanında siyahbeyazlı takım ilk yarı sağ kanadı ile üstünlük kurarken Ghezzal maçın yıldızlığına soyundu. Rosier'in sağladığı konforu iyi değerlendiren Ghezzal, rakibin kademesini bozan hamlelerle ilk golün net hazırlayıcısıydı. Estetik dolu çalımları ve rahatlığı yükselen seviyesinin ilk izleriydi. Yatabare'nin boy avantajıyla, Montero'nun üzerinden kafayla attığı beraberlik golü maçın seyrini değiştirirdi. Bu kritik zaman diliminde Umut Meraş'ın muhteşem ortasında Ghezzal bu sefer kafayı çalıştırdı. Hem attığı golle hem de 80'de direkten auta çıkan şutuyla "Takımın oyundaki lideri benim" dedi.

Önder Karaveli'nin Necip-Josef ve 68'de fiziksel olarak yorulduğu görülen Alex'in yerine Güven değişikliği yerindeydi. Güven, oyuna girdikten sonra sahada çok koşan Kenan, Atiba ve Batshuayi'nin yükünü aldı ve oyuna derinlik kattı. Rıza Çalımbay'ın Pedro Henrique yerine Kayode hamlesi maçın daha da tempo kazanmasını ve güzelleşmesini beraberinde getirdi. Sarper Barış Saka ve VAR, Beşiktaş lehine verilen doğru penaltı kararının etkisinde mi kalmış olacak bilinmez Sivas lehine öyle bir penaltı çaldı ki elle temasta standartları iyice tarumar etti! Topa yön değiştirmeyen lehte ve aleyhte bir avantaj sağlamayan sürtmeden dolayı pozisyon penaltı olduysa bundan sonra hakemlerin ve VAR'ın işi hakikaten daha zor olacak.