Beşiktaş için büyük kayıp

Teknik direktör Valerien İsmael, Giresunspor karşısında özellikle ilk yarıda kenar oyuncuları Ghezzal ve Alex'in içeri girip gol yollarını açmalarını istedi. Fakatbu taktiksel plana ekolarak Rıdvan'a ayrı birgörev ve misyon yüklendiği,dakikalar ilerledikçegörüldü. İlk 45 dakika geçildiğinde Rıdvan içe kat ederek 18'in göbeğinden 4 kez sızma denemelerinde bulundu. Alex'in skor üretemeyen vasat oyunu takım için yük olmaya başladı. Ghezzal ise bu maçta oyunun hep içindeydi ve özellikle Okan'ın muhteşem kurtarışıyla sonlanan 44'teki şutuna rağmen skor üretemedi. KaleciOkan, hem Ghezzal'ın uzaktanşutunda hem de maçınbaşında Batshuayi'nin dönerekvuruşunda kalesindedevleşti. İlk yarı dengeli bir mücadele geçmesine rağmen ikinci yarı ev sahibinin kapanmasıyla farklı bir hal aldı. İsmael hocanın bu tıkanıklığı açmak için 56'da Alex'in yerine N'Koudou ile Can yerine Pjanic'i alması ve bir süre sonra da Batshuayi'yi çıkarması yapılması gereken zorunlu değişikliklerdi. Ancak ilk değişiklikte gözlerimLarin'i aradı. Beşiktaş'ta Rosier ve Josef'i iyi buldum. Ama galibiyet için farklı hamlelere hatta risklere ihtiyaç var. Rıdvanve Rosier'in ısrarla çizgiyeinmemesi sıkıntı. Taktik plan ise daha büyük sıkıntı. Kapanantakımlara karşı çözüm üretmeyeihtiyaç var. Takımı hücumda bu kadar kasmak her zaman iyi sonuç vermeyebilir! Az da olsa düşme tehlikesinihisseden GZT Giresunsporiçin 1 puan iyiama AvrupakovalayanBeşiktaş içinbüyük kayıp...