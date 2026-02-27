Hakem mükemmeldi

İngiltere'nin köklü kulüplerinden, Şampiyonlar Ligi'ni 2 defa kazanmış Nottingham Forest ilk maçı üç golle geçmiş olmasına rağmen tribünler 31 bin 52 seyircisi ile dolu ve destek tam. Fenerbahçe'yi desteklemeye gelenler ne yaptı? Oraya nasıl sokulduğu ve hiçbir faydası olmayan yanıcı maddeyi oyun alanına daha 40. saniyede atarak oyunun 2 dakika durmasını neden oldu. Bu davranışlar kulüplerimize ve futbolumuza büyük zarar veriyor.

N.Forest ilk maçtan 6 rotasyonla, Fenerbahçe ise Asensio ve Semedo yedekte, eldeki bulunan oyunculardan kurulu 11 ile sahada. Guendouzi savunmanın lideri ama Yiğit Efe aksadı. İsmail sahanın en çok çalışanı ve en yüksek aidiyet duygularıyla oynayan tam bir savaşçı. İlk yarının son 10 dakikası Kerem bir, Cherif iki pozisyonda son vuruşlarda biraz becerili olsalardı içeriye farklı girmek işten bile değildi. Fenerbahçe maçı uzatmaya götürecek mi diye düşünmeye başladığımız anlarda ikinci yarı oyuna giren Hudson-Odoi attığı golle umutları bitirdi. Fenerbahçe turu kaybetti, Avrupa'ya veda etti ama PAF takımdan gelen 17 yaşında Alaettin Ekici'yi kazandı.

Hakem Maurizio Mariani 44 yaşında. Hem saha hem VAR tecrübesi olan bir hakem. Geçen yıl U-20 Dünya Kupası Arjantin- Fas finalini yönetti. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 5 maçı var. Maç kontrolünü hep elinde tuttu. 27'de Lucca-Guendouzi didişmesini sözlü ikazla geçti. 40'da Lucca'ya doğru bir sarı kart çıkardı. Cunha'nın 47'de Kerem'e yaptığı dikkatsiz faulünde Fenerbahçe lehine verdiği penaltı doğru. Mükemmel bir hakem performansı seyrettik.