BÜLENT TİMURLENK

En büyük transfer yeni kontrattır bazen

Sezon başında kimse geçen sezonu küme düşme hattının 4 puan üzerinde bitiren, iki teknik adam değiştirmiş Sivasspor'un devreyi lider bitireceğini söyleyemezdi... Geçen sezon şampiyonluğu 34. haftanın ikinci 45. dakikasında kaybeden Başakşehir'de de Alex Ferguson/United beraberliğini andıran Abdullah Avcı devri sona ermiş, yaşlı kadro ve taraftar desteksiz takım birçoklarına göre bu sezon yarışı zorlayamazdı. Devre bittiğinde hepimizin ortak fikri, ne yaptığını bilen, bir oyun planı olan ve en takım olabilen iki ekip Sivasspor ve Başakşehir... Formül aslında o kadar da zor değil. Doğru teknik adamı seç, bütçene göre doğru yabancıları al ve yerlilerinden maksimum verim al. Kaleci Samassa, sağ bek Goiano, stoper Appindangoye, sol açık Fernando ve santrfor Yatabare'nin Sivas'a maliyeti, 3 büyüklerin belki de bir transferine bedel. Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre'ye star kartviziti yaptırırken yıllardır stoper arayan Trabzonspor çıkışlı Caner Osmanpaşa'yı da zirveye taşıdı. Şimdi akla gelen ilk soru: Mert Hakan ve Emre'nin sezon sonunda bitecek kontratları... Sivas elinde tutabilecek mi? Kilit isimlerini tutabilen bir takım var ama... Akhisar, Rize ve Başakşehir.. Okan Buruk son dönemin ne yaptığını en iyi bilen teknik adamı... Takımda yolun sonuna gelenlerle yollarını ayırıp Ponck ve Crivelli transferleriyle hücumda ve savunmada 12'den vurdu. Kemik kadrodan Visca, Mahmut, İrfan Can, Mert ve Epureanu'yu kaptırmamak da yönetim başarısı... Bazen en büyük transferiniz, kadronuzda tutmayı başardığınız futbolculardır... Tuncay Şanlı, Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Gomis... Son 15 yılda bu isimler takımlarında kalsaydı ne olurdu peki?



BU KARARI ALIN ARTIK NİHAT BEY

ZORLU polemiği öncesinde federasyona getirmek istediğim bir öneri kaynadı gitti. Kulüplerin, TFF'yi ziyaretlerinde başkanın adının yazılı olduğu kulüp formalarını vermek yerine, her ziyaret için ceplerinden yönetici başına 100 milli takım forması alıp, şehirlerindeki öğrencilere hediye etmelerini önerecektim... Sırtında Nihat Özdemir yazılı onca formayı TFF Başkanı ne yapsın, "EURO 2020 öncesinde yüzlerce çocuğun milli forması olsun" derken Zorlu polemiği devreye girdi. Görüşmenin yerinin yanlış olduğunu ifade eden MHK Başkanı da dahil, doğru adresin Riva olduğunu söyleyenlere de şaşırıyorum. Hangi kulübün başkanı olduğu fark etmez; Avrupa'nın 5 büyük liginde federasyon başkanı, hakem komitesi başkanı, bir kulüp başkanının sıkıntılarını ve şikâyetlerini dört duvar arasında dinleyemez. Zorlu ya da İstinye Park, X restoran ya da Riva... Her türlü şikâyetinizi ve derdinizi resmi internet siteniz aracılığıyla kamuoyuna açıklar, olmadı basın toplantısı düzenlersiniz... Nihat Özdemir'in artık bir prensip kararı alması gerekiyor. Ya kimseyle görüşmeyecek ya da Riva'ya gelen her başkan-yönetici, elinde 100 milli takım formasıyla gelip sıkıntısını kameralar önünde açıklayacak.



ELLERİYLE BÜYÜTTÜKLERİNİ ARIYORLAR

ÜÇ büyüklerde teknik adamlar kimleri özlüyor, geçmişten hangi oyuncularını kadrolarına alırlardı? Öyle çok uzaklara, 20 yıl öncesine gidip, 'Terim, Hagi'yi isterdi' demeyeceğim elbette... Yakın geçmişe bakalım. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptığı sezonda Ersun Yanal'ın iki beki Gökhan ve Caner hücumlarda büyük silahtı, Mehmet Topal iki stoper arasına gömülür, iki bek rakibin kanatlarını dağıtırdı. Futbol tarihimizin kırılma noktalarından biridir, iki milli bekini ezeli rakibine kaptıran bir takımı Avrupa'da zor bulursunuz. Abdullah Avcı için iki isim var. Beşiktaş'ta elindeki 4 kanat oyuncusunun tabelaya etkisi Visca kadar değil. Geçiş oyununda ülkedeki en iyisi İrfan Can Kahveci'yi de isterdi Avcı. Dorukhan'dan bu oyunun karşılığını alabilirdi ama sakatlandı. Fatih Terim içinse 3 vazgeçilmez adam; Melo, Selçuk ve rakibi dağıtan güçlü santrfor. Lemina geç açıldı ama iyi bir Melo olmadan gidecek belki de... Selçuk yerine Taylan 17. haftada vitrine çıkabildi. Burak, Elmander, Drogba, Gomis çizgisinde güçlü santrfor içinse Falcao'nun ayaklarının yere sağlam basması bekleniyor... Sonuç, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transfer lazım, Galatasaray'a ise güçlü bir Falcao ve öz güveni yükselen bir Taylan Antalyalı...