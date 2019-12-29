BÜLENT TİMURLENK

Bu Falcao’nun yüzde 30’u...

Futbolda klişe ama doğru bir tarif vardır: 'Forvetler yarışta tutar. Savunmalar şampiyon yapar.' Sezonun ilk haftalarında en çok defansı eleştirilen Galatasaray, ilk yarı biterken ligin en az gol yiyen iki takımından biri. Ama hücumda sorular hep çalışmadıkları yerden geldi. Dün Galatasaray düzgün bir orta saha ile oynadığında santrforunu nasıl topla buluşturabileceğini gördü. Fenerbahçe'de kanada hapsedildikten sonra derbideki oyunuyla Ozan Tufan'ı gördük. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta en önemli eksiği İrfan Can modeli oyuncu, Dorukhan sakat. Taylan, Galatasaray'da Selçuk ve Belhanda için feda edildi. Dün onun oyuna kattığı enerji ve Lemina'nın dönüşü Galatasaray orta sahasını toparladı. Son vuruş noktalarına koşmayı iyi bilen, ters koşularla arkadaşlarına pozisyon imkânı veren, orta sahaya gelip sırtı dönük top tutan Falcao'nun bu yüzde 30'u. Yaşı itibariyle yüzde yüz Falcao'yu belki artık izleyemeyeceğiz ama o kendini yüzde 70'lere çıkartırsa Galatasaray ikinci yarıda gol sıkıntısı çekmez. Antalya dün ilk yarıda sahada yoktu. Doğukan dışında tel tel döküldüler. İkinci yarıda yağmurla bozulan zeminde oyunu dengelemeye çalıştılar ama tabelayı çoktan kaybetmişlerdi. Galatasaray ligin ikinci yarısına sol bek, sol açık ve bir stoper takviyesiyle girmeli. Bundan daha fazlası takım olmalarını zorlaştırır. Zaten bunun için yeterli finans bütçeleri de yok. Sağ bekte Linnes'in döneceğini düşünürsek Nzonzi ile birlikte Mariano ve Emre Mor kesin yolcu gibi. Belhanda ise dün 10'suz ve onsuz Galatasaray'ın nasıl kazanabileceğini kulübeden seyretti. O kadar da mühim bir adam olmadığını anlamıştır