Asıl problem Aktürkoğlu!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde adını 3. eleme turuna yazdırdı. Sahadaki kadro ve oynanan futbol sizi tatmin etti mi? Sturm Graz karşısında durum ne olur?

Fenerbahçe, Gornik karşısında ilk maçta iyi oynadı. Sadece 1-0 kazandılar ama kaçırılan pozisyonlara baktığımızda sonuç çok daha farklı olmalıydı. İkinci karşılaşmada Fenerbahçe'yi beğenmedim. Turu geçtiler ama çok farklı da olabilirdi. Fenerbahçe bu sene büyük hedefleri kovalamak istiyorsa özellikle atak oyuncular ki bunların başında Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Talisca ve Vedat geliyor, çok etkili olmak zorundalar. Asensio ve Talisca'ya baktığımızdageçen sezon iyiydiler. Vedat Muriqioynamaya başlamadı. Ama asıl problemKerem'de. Çünkü Fenerbahçe'ninsağ kanadını Greenwood, sol kanadınıise Kerem teşkil edecek. Bir yıldır bakıyoruz,Kerem'in Fenerbahçe performansıçok kötü. Tamam gol atıyor ama bir türlü arzu edilen Kerem seviyesine gelemedi. İşin kötüsü, sebebi de belli değil. Mutaassıp yaşayan, iyi bir profesyonel olduğundan hiç kuşkumuz yok ama belki de aşırı duygusallık, bazı psikolojik saplantılar beklenen patlamaya izin vermiyor.

BOŞVERMİŞLİK HAVASI HAKİM

G.Saray transferde sessizliğini koruyor. Bunun için de çok fazla eleştiri var. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz. Geçen yıllarda olduğu gibi 'Fırtınadan önceki sessizlik' diyebilir miyiz?

Gönül ister ki Galatasaray'ın bu patolojik sessizliği futbolun doğruları ile paralel olsa. Yani diğer bir değimle bekleyip bekleyip en doğru transferi, nokta transferi yapmak olsa. Fakat bu işin içinde başka bir iş var. Görünün o ki bir boş vermişlik havası hakim. Eğer bunun futbolun dinamikleriyle bir ilgisi yoksa Galatasaray'abir cismin yaklaştığınınhaberimi alındı yada geçen yıllarda'isminin açıklanmasınıistemeyensponsorlar'takiyesi ile gelenparalar mı kesildi? Dedim ya Galatasaray'da yıllardır süregelen hep bir flu tablo hakim. Bekleyeceğiz, ne olacak göreceğiz.

İTALİANO EN BÜYÜK ŞANSI

Beşiktaş, hocası İtaliano ile farklı bir görüntü çiziyor. Avrupa Ligi'nde iki galibiyet aldı. Eksikleri var mı?

Beşiktaş bazı transferleri çok doğru yapmış; başta İtaliano… Sevimli,hırslı, cana yakınve belli orandaşovmen birhoca. Kaleci Nübel de öyle. İlk izlenim fevkalade iyi. Salih Özcan doğru transfer. Her ne kadar Trossard'ı izlemesek de geçmişine baktığımızda etki yapacak konumda. Fakat Beşiktaş'ın bazı mevkilerde kalite sorunu var. Özellikle forvet ve sağ kanatta. KoreliOh iyi bir oyuncu,iyi de bir profesyonel.Amaüst sınırı belli. Beşiktaş'ın diğer rakiplerine bakınca Osimhen, Onuachu ve Vedat gibi isimlerle kıyaslandığında Oh çok geride kalıyor. Üstelik yedek forvetler de Beşiktaş'ın büyük hedefleri seviyesinde değiller. Salah gelse iyi olurdu ama bu transferin tıkanmasında Beşiktaş'ın suçu yok. Salah'ın ve menajerinin fırsatçılığı var.

UMUTSUZ VAKA!

Yeni sezonda hakemlerden ne bekliyorsunuz? Çipli top uygulaması işleri kolaylaştırır mı?

Türk hakemleri hem deneyimsiz hem de birkaç hakem dışında çok yüksek kalitede değiller. Bunu geçmiş yıllarda da gördük. Değil çipli top, hangi teknolojik yeniliği getirirseniz getirin, hakemlerden beklentim maalesef kötü. Geçmiş sezonlarda da gördük. VAR sistemi geldi,dünyada tartışmalarazalır diyordukama ABD'dekiDünya Kupası'ndagördük ki bu sistem,tartışmalarıazaltacağına dahada yüksek boyutlaragetirdi.