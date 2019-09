AHMET ÇAKAR

Sorunlar devam ediyor

Önce şunu söyleyelim ki, Fenerbahçe kazanmasına rağmen sıkıntılar bir kez daha ortaya çıktı. Ankaragücü, Süper Lig'in en zayıf takımlarından biri. Ama pekala dün akşam puan alabilirlerdi. Baskı var, top kontrolü çok çok büyük ağırlıkla Fenerbahçe'de olmasına rağmen yakalanan pozisyonlara baktığımızda Fenerbahçe asla Ankaragücü'nden daha fazla pozisyon bulmadı.

Defans her zamanki gibi ağır. Pozisyon hatası yapan ve arkalarına atılan her topta rakibin hızlı adamlarının yüzde 100'e yakın pozisyon bulduğunu görüyoruz. İlk gol de böyle geldi. Adil Rami çıkarken kaptırdı, Ankaragücü'nün hızlı forveti Orgill de gitti golü attı.

Fenerbahçe dua etsin bu gole hemen ardından cevap verebildi. Kaleci Korcan'ın hatası, Zanka ile golü getirdi.

Aslında ikinci yarı birçok şeyi, hatta Fenerbahçe'de olası bir kaosu Emre-Kruse işbirliği önledi. Fenerbahçe bu sene şampiyon olmak istiyorsa dua etsinler Emre ve Kruse'ye bir şey olmasın. Çünkü onlar yoksa otomatikman Vedat Muriqi de olmuyor. Maçı kurtaran gol de bunların işbirliğinden geldi. Emre orta sahadan Kruse'ye çok güzel bir pas attı. Kruse'nin topu alışı, ilk anda kesmeyip topu çekişi, sonra da Vedat Muriqi'e 'Al da at' demesi, sadece 3 puanı değil belki de Yanal'ın, Ali Koç'un hafta içi yaşayacaklarını kurtarıverdi.

Hakemi beğenmedim... F.Bahçe'nin ilk golünde çok net bir aut, yanlış bir kararla kornere çevrildi. Bu kornerden de gol geldi. Ne yazık ki VAR protokolünde hatalı korner, aut ve taç olduğunda müdahale yetkisi bulunmuyor. Hakem zaman zaman kontrolü kaybetti, iyi niyetli olmasına rağmen çok fazla faul tespit hatası yaptı.