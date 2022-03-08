MHK'nin şok hakem kararını Erman Toroğlu yorumladı! "Devamı gelecek"
Merkez Hakem Kurulu aldığı karar ile bazı hakemleri Süper Lig hakem listesinden çıkardı. Bu şok kararı A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirdi. Toroğlu, "Bu operasyonu Merkez Hakem Komitesi ve federasyon tek başına karar verip yapamaz. Bu operasyonu Kulüpler Birliği'nin isteği ve federasyonun onayı ile MHK yapmıştır. Bir yerden başlanacaktı, mutlak yapılması gerekiyordu. Operasyon tam yapıldı mı, bence hayır ancak bir yerden başlanması gerekiyordu. Bu futbolda yapılan bir ihtilaldir. Yapılması gerekiyordu. Bu bir deprem, büyük bir deprem. Bunun artçıları da olacaktır. Hakem alemi böyle de futbol kulüplerinin yöneticileri çok mu temizler ona da bakalım. Onlar hakemler hakkında bildiklerini söylemiyorlar mı, ortalığı karıştırmıyorlar mı acaba?" dedi.
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