Video Spor Gündemi Videoları Zeki Uzundurukan'dan Flaş Açıklama! "Galatasaray, Can Uzun İçin 35+5 Milyon Euro'luk Teklif Yapacak"

Zeki Uzundurukan'dan Flaş Açıklama! "Galatasaray, Can Uzun İçin 35+5 Milyon Euro'luk Teklif Yapacak"

Zeki Uzundurukan'dan Flaş Açıklama! "Galatasaray, Can Uzun İçin 35+5 Milyon Euro'luk Teklif Yapacak" 👉 A Spor YouTube Kanalına Abone Ol

28 Temmuz 2026 18:58
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