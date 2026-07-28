Zeki Uzundurukan'dan Flaş Açıklama! "Galatasaray, Can Uzun İçin 35+5 Milyon Euro'luk Teklif Yapacak"
Zeki Uzundurukan'dan Flaş Açıklama! "Galatasaray, Can Uzun İçin 35+5 Milyon Euro'luk Teklif Yapacak" 👉 A Spor YouTube Kanalına Abone Ol
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