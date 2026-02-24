Video Spor Gündemi Videoları Galatasaray Son 16 Turu İçin İtalya'da Sahne Alacak! İşte Juventus Maçı Muhtemel İlk 11'i

Galatasaray Son 16 Turu İçin İtalya'da Sahne Alacak! İşte Juventus Maçı Muhtemel İlk 11'i

Galatasaray Son 16 Turu İçin İtalya'da Sahne Alacak! İşte Juventus Maçı Muhtemel İlk 11'i 👉 A SPOR YouTube Canlı Yayın İçin Tıkla

24 Şubat 2026 | 22:58
VİDEO DEVAM EDİYOR
A SPOR - TÜRKİYE’NİN 1 NUMARALI SPOR KANALI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Galatasaray Son 16 Turu İçin İtalya'da Sahne Alacak! İşte Juventus Maçı Muhtemel İlk 11'i 24 Şubat 2026 | 10:58
"Fenerbahçe’nin Şampiyonluk Şansının Yüzde 50-50 Olduğunu Düşünüyorum" / A Spor / Spor Gündemi 24 Şubat 2026 | 08:58
Galatasaray Kafilesi, Juventus Maçı İçin İtalya'ya Gidiyor! İbrahim Uslu Son Gelişmeleri Aktardı... 24 Şubat 2026 | 05:58
Son Dakika | Trabzonspor'dan Sakatlık Açıklaması! Yunus Emre Sel Detayları Aktardı... 24 Şubat 2026 | 04:58
Çarpıcı Okan Buruk Yorumu! "3 Sene Üst Üste Galatasaray'ı Şampiyon Yaptı, Zirveye Çıkmak Kadar..." 23 Şubat 2026 | 08:58
"Beşiktaş, Premier Lig'de Oynayan Bir Japon Oyuncu İle İlgileniyor" / A Spor / Spor Gündemi 23 Şubat 2026 | 08:58
Galatasaray'ın Rakibi Juventus'ta Neler Oluyor? Dündar Keşaplı Son Gelişmeleri Açıkladı! 23 Şubat 2026 | 07:58
Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'den A Spor'a Çok Özel Açıklamalar! 23 Şubat 2026 | 06:58

Son 24 Saatte En Çok İzlenenler

BİZE ULAŞIN