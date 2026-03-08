Video 90+1 Videoları Ozan Ergün'ün Derbi Yönetimi Nasıldı? Mustafa Çulcu Yorumladı! (Beşiktaş 0-1 Galatasaray)

Ozan Ergün'ün Derbi Yönetimi Nasıldı? Mustafa Çulcu Yorumladı! (Beşiktaş 0-1 Galatasaray)

👉 A SPOR YouTube Canlı Yayın İçin Tıkla

08 Mart 2026 | 02:58
VİDEO DEVAM EDİYOR
A SPOR - TÜRKİYE’NİN 1 NUMARALI SPOR KANALI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ozan Ergün'ün Derbi Yönetimi Nasıldı? Mustafa Çulcu Yorumladı! (Beşiktaş 0-1 Galatasaray) 08 Mart 2026 | 02:58
Levent Tüzemen'den Sane Yorumu: "Bu Kadar Gamsız, Bu Kadar Ruhsuz Bir Oyuncu Olamaz!" 08 Mart 2026 | 02:58
Levent Tüzemen: "Galatasaray, Beşiktaş'ı Yenerse %70 Şampiyon Olur Dedim" 08 Mart 2026 | 01:58
Levent Tüzemen'den Derbi Sonrası Osimhen'e Övgüler: "Liderlik Yaptı!" 08 Mart 2026 | 01:58
Uğurcan Çakır, Orkun Kökçü İle Ne Konuştu? Uğurcan Çakır Maç Sonu Açıkladı! 08 Mart 2026 | 01:58
Levent Tüzemen: "Galatasaray Şampiyonluk Yolunda En Önemli Engeli Aştı!" 08 Mart 2026 | 01:58
Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban'dan Derbi Sonrası Flaş Hakem Açıklaması! 08 Mart 2026 | 12:58
Sane'nin Asllani'ye Faulünde Sarı Kart Doğru Mu? Mustafa Çulcu Yorumladı! (Beşiktaş 0-1 Galatasaray) 08 Mart 2026 | 12:58

Son 24 Saatte En Çok İzlenenler

BİZE ULAŞIN