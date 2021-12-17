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MİLLİ TAKIM HABERLERİ - Uluslar Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu! Beklenti 6'da 6

A Milli Futbol Takım'ımızın UEFA Uluslar Ligi C Grubu'ndaki rakipleri belli oldu. Türkiye, C Ligi 1. Grup’ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti. Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-14 Haziran 2022 tarihlerinde dört, 22-27 Eylül 2022 tarihlerinde de iki karşılaşma oynayacak. A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, grup hakkında yorumunu yaptı. Özkök, "6'da 6'dan başka bir beklentim yok. Milli Takım'ımız için rahat yenebileceğimiz rakiplerle eşleşti. Ancak Stefan Kuntz bu turnuvayı ciddiye alacaktır ve bizi C Ligi'nden B Ligi'ne çıkartacaktır. " dedi. | Milli Takım haberleri
17.12.2021
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Uluslar Ligi’nde rakiplerimiz belli oldu! Beklenti 6’da 6 Uluslar Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu! Beklenti 6'da 6 17.12.2021
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