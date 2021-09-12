Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Borussia Dortmund maçını yorumladı! "En kilit oyuncu N'Koudou olacak"

Sabah Gazetesi muhabiri Ogün Şahinoğlu, Sabah Sporu programında Beşiktaş'ın, Yeni Malatyaspor galibiyetini değerlendirdi. Şahinoğlu, "N'Koudou, geçtiğimiz sezonun sonunda çok iyi oynamıştı. Bu sezon da o futbolunu geliştirerek başladı ve 2 gol attı. Dortmund, maçının en kilit oyuncusu olacak. Dortmund, hücuma çıkışlarda iyi ancak geriye dönüşleri problemli bir takım. Bunu Sergen Yalçın da söyledi. Bekleri çok fazla pozisyon veriyor. Burada da arkaya sarkacak hızlı futbolcular lazım. N'Koudou bu yüzden çok kıymetli" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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