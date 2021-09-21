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BEŞİKTAŞ

Mario Balotelli'den Beşiktaş Adana Demirspor maçının ardından olay paylaşım! Sergen Yalçın'a gönderme...

Balotelli’den olay paylaşım! Sergen Yalçın’a gönderme...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 Giriş Tarihi: 21.09.2021

Süper Lig'in 6. hafta maçında Beşiktaş ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı ve 6 golün çıktığı karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sona erdi. Mario Balotelli takımı adına gol attıktan sonra, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a harekette bulunurken; maç sonunda ise sosyal medya hesabından olay bir göndermede bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında oynanan Süper Lig maçına Mario Balotelli ile siyah-beyazlı yedek kulübesi arasında yaşananlar damga vurdu.

31 yaşındaki futbolcu attığı golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine koştu. Kulübeyi işaret ederek kafasını tutan ve siyah-beyazlıların yedek kulübesine doğru hareket yapan Balotelli, tribünlerden tepki gördü. Maçın bitimiyle birlikte soluğu yeniden aynı noktada alan Balotelli ve Beşiktaş yedek kulübesi arasında tansiyon yükseldi. Daha sonra araya girilmesi üzerine olaylar yatıştı.

MAÇ SONU OLAY PAYLAŞIM!
Mario Balotelli'nin Beşiktaş maçı sonrası yaptığı paylaşım olay oldu. 31 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Bizim beynimiz ve özellikle ta..... ile kalbimiz var. Bununla gurur duyuyoruz." notunu düştü.

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