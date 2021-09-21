Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Stefan Kuntz sözleri!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 6. haftasında siyah beyazlıların 3-3 berabere kaldığı Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalar yaptı. Yalçın, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a tepki göstererek, "Kuntz benimle ilgili bir şeyler söyledi, önce saçmaladı, sonra toparlamaya çalıştı. Bir şey söylemek isterse direkt söylesin, kıvırtmaya gerek yok" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 6. haftasında siyah beyazlıların 3-3 berabere kaldığı Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Yalçın, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a tepki göstererek, "Kuntz benimle ilgili bir şeyler söyledi, önce saçmaladı, sonra toparlamaya çalıştı. Bir şey söylemek isterse direkt söylesin, kıvırtmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.
KUNTZ NE DEMİŞTİ?
Kuntz, imza töreninde, "Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkahalar attım. Bu kadar başarılı olduğunu görünce gurur duydum, mutlu oldum" ifadelerini kullanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...