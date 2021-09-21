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BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Stefan Kuntz sözleri!

Sergen Yalçın Stefan Kuntz’a cevap verdi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 Giriş Tarihi: 21.09.2021

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 6. haftasında siyah beyazlıların 3-3 berabere kaldığı Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalar yaptı. Yalçın, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a tepki göstererek, "Kuntz benimle ilgili bir şeyler söyledi, önce saçmaladı, sonra toparlamaya çalıştı. Bir şey söylemek isterse direkt söylesin, kıvırtmaya gerek yok" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 6. haftasında siyah beyazlıların 3-3 berabere kaldığı Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Yalçın, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a tepki göstererek, "Kuntz benimle ilgili bir şeyler söyledi, önce saçmaladı, sonra toparlamaya çalıştı. Bir şey söylemek isterse direkt söylesin, kıvırtmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

KUNTZ NE DEMİŞTİ?

Kuntz, imza töreninde, "Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkahalar attım. Bu kadar başarılı olduğunu görünce gurur duydum, mutlu oldum" ifadelerini kullanmıştı.

Sergen Yalçın A.Demirspor maçı sonrası konuştu!

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