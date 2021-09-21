Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 6. haftasında siyah beyazlıların 3-3 berabere kaldığı Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Yalçın, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a tepki göstererek, "Kuntz benimle ilgili bir şeyler söyledi, önce saçmaladı, sonra toparlamaya çalıştı. Bir şey söylemek isterse direkt söylesin, kıvırtmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

KUNTZ NE DEMİŞTİ?

Kuntz, imza töreninde, "Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkahalar attım. Bu kadar başarılı olduğunu görünce gurur duydum, mutlu oldum" ifadelerini kullanmıştı.

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