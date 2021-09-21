Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Adana Demirspor maçı sonrası konuştu!
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı. Siyah beyazlılar, 3-0 öne geçtiği mücadelede skoru koruyamadı ve rakibiyle 3-3 berabere kaldı. Müsabaka sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Oyundaki mental düşüşümüz ardı ardına goller yememize sebep oldu. Bu oyun hafife alınacak bir oyun değil. Çok daha konsantre olmamız gerekiyor oyunu kazanmak için. Bugün bunu beceremedik. Bizim için talihsiz bir gece oldu ama büyütmemek lazım" dedi. Yalçın, Mario Balotelli'nin golden sonra kendisine yönelik olarak yaptığı hareket ile ilgili olarak, "Balotelli direkt bana hareket yaptı. Ben ilk defa görüyorum. İlk defa bir oyuncuyu rakip teknik adama bir hareket yaparken gördüm. Hakem sarı kart gösterdi. Balotelli benim muhattabım değil. Neden bana böyle bir hareket yaptı anlamadım. Geçen sezon bize gelemedi diye mi yaptı bilmiyorum. Kendi seviyesini belli etti. Yazık oldu kendisi için. Çok seviyesiz bir hareket" ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
İŞTE YALÇIN'IN SÖZLERİ:
"Oyunun 3-3'e dönmesi... Bizim adımıza talihsiz bir gece. İki maçtır enteresan oyunlar oynuyoruz. Bu tamamen konsantrasyonla ve oyuncuların performansıyla alakalı. Bu oyun, hafife almaya gelecek bir oyun değil."
"Oyundaki mental düşüşümüz ardı ardına goller yememize sebep oldu. Bu oyun hafife alınacak bir oyun değil. Çok daha konsantre olmamız gerekiyor oyunu kazanmak için. Bugün bunu beceremedik. Bizim için talihsiz bir gece oldu ama büyütmemek lazım."
"Maç bitti. Hakem 2 dakika fazla oynattı. Hakem sakatlık oldu diye uzattığını söyledi. Hakem arkadaşların kararı ben bir şey diyemem."
"Balotelli direkt bana hareket yaptı. Ben ilk defa görüyorum. İlk defa bir oyuncuyu rakip teknik adama bir hareket yaparken gördüm. Hakem sarı kart gösterdi. Balotelli benim muhattabım değil. Neden bana böyle bir hareket yaptı anlamadım. Geçen sezon bize gelemedi diye mi yaptı bilmiyorum. Kendi seviyesini belli etti. Yazık oldu kendisi için. Çok seviyesiz bir hareket."
"Sakat futbolcular hakkında son durumu bilmiyorum. Maalesef sonradan oyuna kattığımız oyuncular da bize katkı sağlayamadı."
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