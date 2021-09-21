Beşiktaş-Adana Demirspor maçı sonrası Murat Sancak'tan Balotelli sözleri! "Deliye deli denmez"
Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, son dakikada yediği golle Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldı. Maçtan çok Mario Balotelli'nin golden sonra yaptığı hareket konuşulurken, Adana temsilcisinin başkanı Murat Sancak'tan açıklama geldi. "3-0'dan 3-3'e getirmek benim için galibiyetten daha önemliydi." diyen Sancak, "Bir deliye deli denmez zaten." şeklinde konuştu.
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'la 3-3 berabere kalan Adana Demirspor'da kulüp başkan Murat Sancak, galibiyetten daha önemli bir sonuç aldıklarını söyledi.
Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sancak, "Güzel bir maçtı. 3-0'dan 3-3'e getirmek benim için galibiyetten daha önemliydi. Takımın bu reaksiyonu göstermesi çok anlamlı benim için. Oyuncularımı kutluyorum, Beşiktaş'ın oyuncularını da kutluyorum. Umarım bundan sonra böyle heyecanlı ve son dakikaya kadar giden maçlar seyrederiz." diye konuştu.
Maçın sonunda yaşanan olaylara da değinen Sancak, şunları kaydetti:
"Balotelli-Sergen olayı yaşandı. Keşke yaşanmasaydı. Sergen'in daha önce yaptığı açıklama da doğru değildi, Balotelli'nin yaptığı olay da doğru değildi. Soyunma odasında da söyledim kendisine ama birileri muhakkak doldurmuş 'Bu hoca senin için deli dedi' şeklinde. O da reaksiyon gösterdi. Bir deliye deli denmez zaten. Keşke yaşanmasaydı çünkü Beşiktaş-Adana Demirspor taraftarları kardeştir. Her iki taraf da daha duyarlı olursa daha iyi olur diye düşünüyorum."
"BU LİGDE KALICI OLACAĞIZ"
Teknik direktör Vincenzo Montella ile ilgili de konuşan Sancak, ligde kalıcı olmak istediklerini aktararak, "Türkiye'de Samet hocadan sonra getirecek hoca bulamadık. Yurt dışında kariyeri iyi olan Milan, Sampdoria, Sevilla gibi takımları çalıştırmış bir hoca getirdik. Bugün milli takıma getirilen hocadan daha kariyerli. Ben inanıyorum hocaya. Kendisi de takımı tanıdıkça takım daha da oturacak. İyi olacak diye düşünüyorum. Bu ligde kalıcı olacağız. Biz kalmaya geldik. Hemen düşmeye gelmedik." ifadelerini kullandı.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...