11 Eylül 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan sakatlık açıklaması! "Dortmund maçında..."
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar maçı 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadelenin ardından teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Yalçın, sakatlanan oyuncuların son durumu hakkında da konuştu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
11.09.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- GOL | Leicester City 0-1 Manchester City
- F.Bahçe'deki o soruna dikkat çekti! "Araştırılması lazım"
- G.Saray'da Muslera gelişmesi! Trabzonspor maçında...
- Çarpıcı F.Bahçe yorumu! "5. Haftadan sonra..."
- Selahattin Kınalı: "Kerem'in Marcao İle Kalbinde Barıştığını Düşünmüyorum" / Spor Ajansı /10.09.2021
- Çarpıcı F.Bahçe yorumu! "5. Haftadan sonra..."
- Dinçer Azaphan A Spor'a konuştu! "Çocukluk hayalimdi"
- Selahattin Kınalı'dan Trabzonspor - Galatasaray Maçı Öncesi Flaş Tahminler / A Spor / Spor Ajansı
- G.Saray'da Muslera gelişmesi! Trabzonspor maçında...
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası