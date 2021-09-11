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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan sakatlık açıklaması! "Dortmund maçında..."

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar maçı 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadelenin ardından teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Yalçın, sakatlanan oyuncuların son durumu hakkında da konuştu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
11.09.2021
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