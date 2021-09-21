Beşiktaş'ta Michy Batshuayi istatistiklerde Vinent Aboubakar'ı geride bıraktı! BJK spor haberleri
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta uzun pazarlıkların ardından kadroya 1 yıllık kiralık olarak dahil edilen Michy Batshuayi sergilediği futbolla Vincent Aboubakar'ı geride bıraktı. Belçikalı forvet, 4 Süper Lig maçında 3 gol atıp 1 de asist yaptı. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ın transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, siyah-beyazlı takıma çabuk ısındı. Belçikalı yıldız, attığı gollerle şimdiden Beşiktaş taraftarının büyük beğenisini kazandı.
ABOUBAKAR'I GEÇTİ
4 Süper Lig maçında 3 gol atıp, 1 asist yapan Batshuayi bu performansıyla, geçen sezonun son haftalarında sakatlığı gerekçesiyle forma giymeyen ve ardından takımdan ayrılan Aboubakar'ı da solladı. Hürriyet'in haberine göre; Belçikalı golcü, Aboubakar'dan ortalama olarak daha iyi rakamlar yakaladı.
HER 96.7 DAKİKADA 1 GOL!
Batshuayi, Süper Lig'de ortalama her 96.7 dakikada fileleri 1 kez havalandırdı. Aboubakar ise Kartal'da her 142.3 dakikada 1 gol attı. Belçikalı yıldız hücum hattında daha hareketli bir görüntü çizerken arkadaşlarına da sık sık pozisyon hazırladı ve her maç ortalama 1.5 kilit pas verdi. Kamerunlu golcü ise 0.9'da kilit pasta kaldı. Yine pas istatistiğinde 'Batsman' yüzde 81.5 isabetle oynarken, Aboubakar'ın isabet yüzdesi 76.2'de kaldı.
ŞUTTA DA DAHA ÜSTÜN
Kartal'ın yeni transferi, her maç ortalama kaleyi 4.2 kez yokladı. Aboubakar'ın bu alandaki performansı ise maçı başına 3 şut. Aboubakar geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de 26 karşılaşmada forma giyerken, 15 gol ve 5 asistle oynadı. Bununla beraber Batshuayi, Beşiktaş'ta şimdiden geçen sezon kiralık forma giydiği Crystal Palace'a göre daha çok katkı verdi. Batsman, geçen sezonu 2 gol, 1 asistle tamamlamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...