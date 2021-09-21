22 Eylül 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi istatistiklerde Vinent Aboubakar'ı geride bıraktı! BJK spor haberleri

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta uzun pazarlıkların ardından kadroya 1 yıllık kiralık olarak dahil edilen Michy Batshuayi sergilediği futbolla Vincent Aboubakar'ı geride bıraktı. Belçikalı forvet, 4 Süper Lig maçında 3 gol atıp 1 de asist yaptı. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş’ta Michy Batshuayi istatistiklerde Vinent Aboubakar’ı geride bıraktı! BJK spor haberleri
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 Giriş Tarihi: 21.09.2021

Beşiktaş'ın transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, siyah-beyazlı takıma çabuk ısındı. Belçikalı yıldız, attığı gollerle şimdiden Beşiktaş taraftarının büyük beğenisini kazandı.

Beşiktaş’ta Michy Batshuayi istatistiklerde Vinent Aboubakar’ı geride bıraktı! BJK spor haberleri

ABOUBAKAR'I GEÇTİ

4 Süper Lig maçında 3 gol atıp, 1 asist yapan Batshuayi bu performansıyla, geçen sezonun son haftalarında sakatlığı gerekçesiyle forma giymeyen ve ardından takımdan ayrılan Aboubakar'ı da solladı. Hürriyet'in haberine göre; Belçikalı golcü, Aboubakar'dan ortalama olarak daha iyi rakamlar yakaladı.

Beşiktaş’ta Michy Batshuayi istatistiklerde Vinent Aboubakar’ı geride bıraktı! BJK spor haberleri

HER 96.7 DAKİKADA 1 GOL!

Batshuayi, Süper Lig'de ortalama her 96.7 dakikada fileleri 1 kez havalandırdı. Aboubakar ise Kartal'da her 142.3 dakikada 1 gol attı. Belçikalı yıldız hücum hattında daha hareketli bir görüntü çizerken arkadaşlarına da sık sık pozisyon hazırladı ve her maç ortalama 1.5 kilit pas verdi. Kamerunlu golcü ise 0.9'da kilit pasta kaldı. Yine pas istatistiğinde 'Batsman' yüzde 81.5 isabetle oynarken, Aboubakar'ın isabet yüzdesi 76.2'de kaldı.

Beşiktaş’ta Michy Batshuayi istatistiklerde Vinent Aboubakar’ı geride bıraktı! BJK spor haberleri

ŞUTTA DA DAHA ÜSTÜN

Kartal'ın yeni transferi, her maç ortalama kaleyi 4.2 kez yokladı. Aboubakar'ın bu alandaki performansı ise maçı başına 3 şut. Aboubakar geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de 26 karşılaşmada forma giyerken, 15 gol ve 5 asistle oynadı. Bununla beraber Batshuayi, Beşiktaş'ta şimdiden geçen sezon kiralık forma giydiği Crystal Palace'a göre daha çok katkı verdi. Batsman, geçen sezonu 2 gol, 1 asistle tamamlamıştı.

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