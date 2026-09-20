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Serdal Adalı'dan maç sonu hakem tepkisi!
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Serdal Adalı'dan maç sonu hakem tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amedspor deplasmanına çıkan Beşiktaş mücadeleden 3-2 yenik ayrıldı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem kararlarına tepki gösterdi. Adalı, "Az çok ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, MHK başkanına seslenmişti, ben devamını getireyim. İlk günde ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. O koltukta oturduğu sürece aynı şeyleri konuşacağız. Umarım TFF Başkanı bir çare bulur yoksa bu lig böyle bitmez" dedi.

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