SON DAKİKA: Beşiktaş'a Vida ve Teixeira'dan kötü haber

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Domagoj Vida ve Alex Teixeira'dan kötü haber geldi. Hırvat futbolcunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken, Brezilyalı oyuncunun çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Borussia Dortmund maçında forma giyemeyeceği belirtildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. (BJK spor haberi)

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