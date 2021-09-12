12 Eylül 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
SON DAKİKA: Beşiktaş'a Vida ve Teixeira'dan kötü haber
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Domagoj Vida ve Alex Teixeira'dan kötü haber geldi. Hırvat futbolcunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken, Brezilyalı oyuncunun çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Borussia Dortmund maçında forma giyemeyeceği belirtildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. (BJK spor haberi)
12.09.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Beşiktaş'a Vida ve Teixeira'dan kötü haber
- GOL | Leicester City 0-1 Manchester City
- F.Bahçe'deki o soruna dikkat çekti! "Araştırılması lazım"
- "Skandal bir sonuç çıkabilir!"
- "Skandal bir sonuç çıkabilir!"
- Serhan Türk, Galatasaray'ın Trabzonspor Maçındaki Muhtemel İlk 11'ini Açıkladı / Son Sayfa
- "Dortmund maçının en kilit oyuncusu olacak!"
- "Skandal bir sonuç çıkabilir!"
- G.Saray kafilesi Trabzon'a ulaştı!
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası