Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke maç sonrası konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren deneyimli teknik adam, "Üzgünüz. Son dakikaya kadar 3 puana çok yakındık. Futbolun, hayatın içinde bunlar var. Rakiplerimizde bunu daha fazla yaşayanlar da var. Geçen hafta kaybettiğimiz 2 puan daha üzücüydü oyun olarak.

"BAZEN OLMAZ, ÇOK GÜZEL OLMAZ…"

Bu hafta karşımızda çok iyi bir kadro vardı. Özellikle yine üretmekte, yerleşimlerde sıkıntı yaşamadık ama geçişler buldular. 1-0 bitebilirdi ama son dakikalarda kontrol rakipte oldu. Her şey istediğimiz gibi gidiyordu ama bir hata... Bu hata bana ait. Son dakikada olması üzücü. Karşımızda ciddi bir rakip var. Bunlar oluyor hayatın içerisinde. Kupa maçı var ve pazartesi maçımız var. Oyunu kontrol edebilseydik biraz daha, büyük ihtimalle benim yüzümden oldu ama üzücü bir an oldu. Hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Oyun olarak geçen haftaki kadar iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Son dakikada kaybettiğimiz bir 3 puan oldu. Herkes çok üzgün ama devam etmemiz lazım.

"HİÇ UNUTMAYACAĞIM BİR KADRO"

2014'ten bu yana teknik direktörlük yapmaya çalışıyoruz. Bu hiç unutmayacağım bir kadro. İçeride çok güzel ambiyans var. Fedakarlık yapanlar var. Onlara diyecek hiçbir şey yok. Bence bir yıl daha alkışı hak ediyorlar. Taraftarımız da alkışladı, böyle olması gerekiyor. Onları da sevindirebilsek, çok güzel olacaktı.

"PENALTI POZİSYONU DA VAR"

Augusto'nun pozisyonuyla ilgili bir şey söylemem lazım. Benzer pozisyonlar, bugün ilk defa söylüyorum, Onuachu'ya gelen topların en az 6-7 tanesi durduruldu. Elle oynuyorsa sarı kart görmesi lazım. Faul, ileriye gidemiyoruz. Penaltı pozisyonu da var. Maçın kırılma noktası." ifadelerini kullandı.