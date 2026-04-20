Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı! 220 milyon...







Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki başarısında bu sezon en kritik faktör kaleci seçimi oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, uzun süre Ederson'u transfer etmeye çalışsa da son anda başkan Dursun Özbek'in devreye girmesiyle Uğurcan Çakır kadroya dahil edildi. Ederson'un yaptığı hatalar Fenerbahçe'nin zirvede kalmasını engelleyemezken, Uğurcan yaptığı kurtarışlarla hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde öne çıktı.