Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki başarısında en kritik faktörlerden bir tanesi olan Uğurcan Çakır için sarı-kırmızılı yönetim kararını verdi.Milli kalecinin başarılı performansından etkilenen camia, yıldız eldiveni Avrupa'nın dev kulüplerine kaptırmamak için oyuncunun maaşında artış yapmayı planlıyor.
Yayın Tarihi: 20.04.2026 06:41 Güncelleme Tarihi: 20.04.2026 09:15
Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki başarısında bu sezon en kritik faktör kaleci seçimi oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, uzun süre Ederson'u transfer etmeye çalışsa da son anda başkan Dursun Özbek'in devreye girmesiyle Uğurcan Çakır kadroya dahil edildi. Ederson'un yaptığı hatalar Fenerbahçe'nin zirvede kalmasını engelleyemezken, Uğurcan yaptığı kurtarışlarla hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde öne çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'ın ligde sadece 23 gol yiyerek en az gol yiyen takım olmasında büyük pay sahibi olan milli kaleci, Avrupa'daki performansıyla da dikkat çekerek büyük kulüplerin radarına girdi.
Uzun süredir onu izleyen Inter'in sezon sonunda resmi adımlar atması bekleniyor. Ancak Galatasaray yönetimi bu ilgiyi doğrulasa da Uğurcan'ı elden çıkarmaya sıcak bakmıyor.
Barış Alper örneğinde olduğu gibi, başarılı kalecinin sözleşmesinde performansa dayalı bir iyileştirme yapılması planlanıyor.
Sarı-kırmızılı takımdan yıllık 110 milyon lira kazanan Uğurcan Çakır'ın maaşına yüzde yüz oranında zam yapılması gündemde.