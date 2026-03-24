Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley yarı final maçında Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. Eczacıbaşı Dynavit, mücadeleyi 3-1 kazandı ve finalde VakıfBank'ın rakibi oldu. Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçın setleri; 22-25, 17-25, 25-22 ve 31-33 tamamlandı.
Eczacıbaşı Dynavit finalde!
Voleybol Haberleri
Yayın Tarihi: 24.03.2026 - 21:56