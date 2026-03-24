EuroLeague'de heyecan, 33. haftasında Maccabi Tel Aviv-Fenerbahçe Beko mücadelesi ile sürdü. Güvenlik önlemleri nedeniyle Sırbistan'da oynanan karşılaşmayı kazanan taraf 94-89'luk skorla Maccabi Tel Aviv oldu. EuroLeague'de puan cetvelinin zirvesinde yer alan sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte 10. yenilgisini aldı. Mücadelenin periyot sonuçları ise şöyleydi...

1. Periyot Sonucu: Maccabi Tel Aviv 25-20 Fenerbahçe Beko

Devre Arası: Maccabi Tel Aviv 57-43 Fenerbahçe Beko

3. Periyot Sonucu: Maccabi Tel Aviv 72-66 Fenerbahçe Beko