Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Sahada ısınmayla başlayan antrenman, 2 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, topa sahip olma idmanının ardından çift kale maçla günü tamamladı.

Galatasaray, 25 Mart Çarşamba günü saat 12.00 ve 17.00'de yapacağı antrenmanlarla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.