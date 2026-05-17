TRABZONSPOR HABERİ: Manchester United'dan Andre Onana için rekor bonservis!
Trabzonspor'da geçirdiği kiralık sezonun ardından kariyerini Türkiye'de devam ettirmeyi hedefleyen Andre Onana'nın isteği üzerine bordo mavili ekip harekete geçti. Yönetim, Manchester United'ın Onana için taleplerine karşılık bir kez daha kiralama formülünü devreye sokmayı düşünüyor.
Sezon başında Manchester United'dan 1 yıllığına kiralanan Onana ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fotomaç'ın haberine göre 30 yaşındaki file bekçisi, Trabzonspor'da kalmaya sıcak bakıyor. Kamerunlu kaleci, olumlu görüş bildirince yönetim, ManU'nun kapısını çaldı. İngiliz devi, 1.90 boyundaki kaleci için 25 milyon euro isteyince görüşmeler boyut değiştirdi. Bordo-mavili kulüp kurmayları, Onana için bu kez kiralama teklifi yaptı. Premier Lig ekibi ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli file bekçisinin yeniden kiralanması gündemde. Görüşmeler devam ediyor.