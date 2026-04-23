Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 kez final oynayan ve 9 kez mutlu sona ulaşan Trabzonspor, Samsunspor'u mağlup ederek adını yarı finale yazdırmak istiyor. İşte Teknik Direktör Fatih Tekke'nin Karadeniz derbisindeki muhtemel 11'i...

Süper Lig'de Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşayan Trabzonspor'da gözler bugün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor ile oynanacak maça çevrildi. Bordo mavililer bu maçı sezonun en önemli virajlarından biri olarak görüyor ve kupada yarı final biletinin alınmasını hedefliyor. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Bordo-mavililer, sahasında Alanyaspor'a 1-0 yenildikten olduktan sonra toparlandı ve deplasmanda İstanbulspor'u 6-1, sahasında Fethiyespor'u 3-0, yine deplasmanda Başakşehir'i 4-2 mağlup ederek grubunu 9 puanla tamamladı.

SON İKİ YILIN FİNALİSTİ

Fırtına, çeyrek finalde karşılaşacağı Samsunspor'u eleyerek yarı finale yükselmek istiyor. kupada 17 kez final oynayan ve 9 kez mutu sona ulaşan bordo-mavililer, yalnızca tur atlamayı değil, sezonun en önemli hedeflerinden biri görülen kupa yolculuğunu sürdürmeyi amaçlıyor. Ligde Şampiyonlar Ligi hedefi devam etse de teknik heyetin sezonu kupayla taçlandırma ihtimalini ayrı bir başlık olarak önceliklendirdiği değerlendiriliyor. Son yıllarda finale yükselme başarısını sürdüren Trabzonspor, kupada oynadığı son iki finalde ise mutlu sona ulaşamadı. Bordo-mavililer, Beşiktaş ile oynadığı finali 3-2 kaybederken, geçtiğimiz sezon da G.Saray karşısında sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

BU SEZONKİ 3. RANDEVU

Trabzonspor ve Samsunspor, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de Trabzon'da oynanan ilk karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken; Samsun'daki maçı bordo-mavililer, 3-0 kazandı.

FIRTINA A SPOR'DA

Türkiye Kupası çeyrek final etabının en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Samsunspor-Trabzonspor karşılaşması A Spor'da. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan bu kritik derbi 18.45'te başlayacak ve A Spor naklen yayınlayacak.

KUPADA 292 MAÇ YAPTI

Bordo mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Samsunspor maçıyla kupada 293. maçına çıkacak. 292 maçta 177 galibiyet, 54 beraberlik ve 61 yenilgi alün bordo mavili takım, bu periyotta filelere 510 kez sarsarken, ağlarında ise 236 gol gördü.

SAMSUN 11. KEZ RAKİP

Trabzonspor, Samsunspor ile kupada 11. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında kupada oynanan 10 maçta bordo-mavililer 7 galibiyet elde ederken, Samsun ise 3 galibiyet aldı. Fırtına 20 gol attı, 8 gol yedi.

İKI FUTBOLCU KADRODA YOK

Ligde son iki haftada 4 puan kaybederek zirve yarışında yara alan ve moral bozukluğu yaşayan Fırtına, kupada tur atlayarak yeniden öz güven ve moral bulmayı arzuluyor. Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesi Batagov'un sakatlığı devam ederken, lisansı aktif edilmeyen Vişça da karşılaşmada görev yapmayacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Drongelen, Satka, Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Coulibaly, Mouandilmadji, Emre, Holse

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Ozan, Augusto, Onuachu