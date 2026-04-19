Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bugün RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Geçen hafta Alanya ile berabere kalan ve ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Karadeniz devi, şampiyonluk yolunda yeniden çıkışa geçmek istiyor. Ligde 64 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını arttırmayı amaçlıyor. Bu karşılaşma Fırtına için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe'nin Çaykur Rize ile berabere kalması sonrası Trabzonspor bugün kazanırsa sarı lacivertliler (67) ile puanları eşitleyecek. Önümüzdeki hafta RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi de puan farkı ile ikinci sıraya yükselme fırsatını getirebilir.

İMHA PLANI HAZIRLANDI

Fırtına, Fatih Tekke yönetiminde rakibini hem oyun hem de skor anlamında etkisiz hale getirmenin planını yaptı. Yapılan analizlerde Başakşehir'in baskı altında hata yapmaya yatkın bir yapıya sahip olduğu tespit edildi. Bu doğrultuda Karadeniz devinin maç planının merkezine ön alan baskısı ve yüksek tempo yerleştirildi. Bordo-mavililer, karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren rakibini hataya zorlayarak erken gol bulmayı hedefliyor. Fırtına'nın en önemli hücum silahlarından biri olan duran toplar da bu maçta belirleyici unsurlar arasında gösteriliyor. Orta sahada Başakşehir'in pas trafiğini bozmayı hedefleyen bordo-mavililer, topu kazandığı anlarda hızlı geçişlerle sonuca gitmeyi planlıyor.

İLK BÖLÜME DİKKAT

Başakşehir'in bu sezon ilk 15 dakikalarda gol yemeyen tek takım olması, karşılaşmanın başlangıç bölümünü daha da önemli hale getirdi. Trabzonspor ise Şubat 2015'ten bu yana iç sahada bu dakika aralığında Başakşehir filelerini havalandıramadı.

ONUACHU VE SHOMURODOV

İki takımın skor yükünü çeken isimler ön plana çıktı. Trabzonspor'un attığı 56 golün 22'si Onuachu'dan geldi. Nijeryalı forvet, takımının gollerinin yüzde 39.3'üne imza attı. Başakşehir'de Shomurodov 47 golün 18'ini kaydetti. Deneyimli oyuncu, takımının skor üretiminin yüzde 38.3'ünü karşıladı.

ONUACHU VE MUÇI DÖNÜYOR

Tedavileri tamamlanan Onuachu ve Muçi kadroya dahil edilecek. Onuachu ile ilgili karar bugün verilecek. Nijeryalı yıldız oynamak istediğini teknik ekibe bildirdi. Sakatlıkları devam eden Batagov, Vişça ve genç oyuncu Taha Emre İnce ile kart cezalısı Tim Jabol Folcarelli ise takımda yer alamayacak.

PINA ÇOK FORMDA

Bordo mavili takım cephesinde bir başka dikkat çeken isim de Wagner Pina oldu. Bordo-mavili sağ bek, son 5 Süper Lig maçında 3 asist yaptı. Pina, bu sezon daha önce oynadığı 22 karşılaşmada da aynı sayıda asist üretmişti.

İŞTE TRABZONSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Ozan, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

RAMS Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Harit, Selke