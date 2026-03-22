Fatih Tekke ile şaha kalkan Trabzonspor, önümüzdeki sezon transfer çalışmalarına da erken başladı. Öncelikli takviye bölgeler sol kanat ve orta saha. Her iki mevkiye nokta atışı ve yüksek potansiyelli isimlerin alınması hedefleniyor. Ayrıca yerli konusunda da ciddi hareketlilik yaşanacak. Fotomaç'ın haberine göre, sol kanat için hedeflerden birisi Armand Lauriente.

Bu futbolcu daha önce gündeme gelse de alınamamıştı. Market değeri 14 milyon euro olan Fransız futbolcunun Sassuolo ile sözleşmesi 2027'de bitecek. Bu nedenle Serie A ekibinin futbolcuyu satması büyük ihtimal. Bordo mavili kurmaylar, elini çabuk tutarak bu 1.77 boyundaki yıldızın transferini bitirmek istiyor. Bu sezon 29 Serie A maçına çıkan Lauriente, 5 gol attı ve 7 asist üretti.