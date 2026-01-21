Trabzonspor'da transfer çalışmaları büyük bir titizlik içerisinde devam ediyor. Bordo-mavililer şu ana kadar kadrosuna kattığı iki yabancı oyuncu Chibuiki Nwaiwu (stoper) ile Mathias Lovik (sol bek) dışında yine forvet hattına ve sol kanada da yabancı oyuncu bakıyor. Ancak takımda şu an Lovik dahil 17 yabancı var. Karadeniz devi bu nedenle Edin Vişça'nın sözleşmesini askıya alacak, Sikan'ı Anderlecht kulübüne gönderecek. Ancak yine de kontenjanda yeteri kadar yer açamayan Trabzonspor yönetimi, ciddi bir çözüm arayışı içerisine girdi.

AYRILIK İHTİMALLERİ GÜÇLÜ

Bu nedenle Trabzonspor'un daha çok yerli oyunculara yönelme ihtimali de oldukça yüksek. Bordo-mavililer daha önce de gündemine gelen Fenerbahçe'den 25 yaşındaki sol kanat Oğuz Aydın, Galatasaray'dan 25 yaşındaki sol kanat Ahmed Kutucu ve Hacken takımından 21 yaşındaki ön libero Silas Sinan Andersen için son kez girişim yapacak. Oğuz'un Fenerbahçe'de gerçekleşen transferlerden sonra forma giyme şansının oldukça zorlaşması, Kutucu'nun ise Galatasaray'da bir türlü forma istikrarı yakalayamaması nedeniyle ayrılık ihtimalleri oldukça güçlü durumda.

KESENİN AĞZI AÇILACAK

Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor her iki oyuncuyu da kiralık olarak düşünüyor ve kulüpleriyle bu doğrultuda son bir görüşme daha yaparak süreci sonuçlandıracak. İsveç'in Hacken takımında forma giyen 21 yaşındaki Silas Sinan Andersen ise Trabzonspor'a gelmeye sıcak baksa da kulübünün istediği yüksek bonservis nedeniyle şu ana kadar transferde olumlu bir ilerleme sağlanamadı. Ancak Trabzonspor'un hem defansif orta saha hem de stoper bölgesinde oynayabilen bu oyuncu için önemli bir rakamla kulübünü ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.