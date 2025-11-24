Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. İstanbul ekibi ligde çıkış yakalamayı hedeflerken Karadeniz ekibi ise ligdeki iyi formunu sürdürmek istiyor. Bu kritik karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Son haftalarda puan kayıplarını telafi etme peşinde olan Fırtına, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde üst üste 2 beraberliğin ardından İstanbul deplasmanında 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Başakşehir ise iç saha avantajını kullanıp, 16 puana çıkmayı amaçlıyor. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

RAMS BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ:

RAMS Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Ebosele, Umut, Kemen, Deniz, Shomurodov, Harit, Selke

Trabzonspor: Onana, Batagov, Okay, Mustafa, Pina, Oulai, Tim, Zubkov, Vişça, Augusto, Onuachu

BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı 24 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de başladı.

BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

FIRTINA'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Fatih Tekke önderliğinde sezona etkili başlayan Trabzonspor, milli ara öncesi oynadığı son 2 maçta berabere kalarak 3. sıraya geriledi. Kritik İstanbul deplasmanında 3 puan hasretine son vermeyi amaçlayan Fırtına, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata yapmak istemiyor. Bu sezon 12 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan bordo-mavililerin 25 puanı bulunuyor.

BORDO-MAVİLİLER İSTANBUL'DA ÜSTÜN

İstanbul'da oynanan maçlarda Trabzonspor'un Başakşehir'e karşı üstünlüğü bulunuyor. Bu mücadelelerde Karadeniz devi 8, turuncu-lacivertliler de 6 kez sahadan galip ayrıldı. 3 müsabakada ise taraflar üstünlük kuramadı. Geride kalan mücadelelerde bordomavililer 30 gol atarken, Başakşehir de 20 gol sevinci yaşadı.

SON 2 MAÇI TRABZONSPOR KAZANDI

İstanbul'da Başakşehir ve Trabzonspor arasında oynanan son iki maçta bordo-mavililerin üstünlüğü göze çarpıyor. İstanbul'da Fatih Terim Stadı'nda yapılan son iki müsabakayı Trabzonspor 1-0 ve 3-0'lık skorlarla kazandı.

BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı hakemi Halil Umut Meler oldu. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Murat Temel yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ayberk Demirbaş üstleniyor. Başakşehir-Trabzonspor maçı VAR koltuğunda Cihan Aydın yer alıyor. AVAR'da ise Serkan Çimen görevi üstleniyor.