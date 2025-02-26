Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son maçında Çaykur Rizespor'u evinde ağırlayacak. İlk maçtaki galibiyetin ardından deplasmandan berabere dönen bordo-mavililerin çeyrek final bileti, bu maçla belli olacak. Draguş ve Folcarelli'nin süre almayacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nde çeyrek finale giden yolda mücadele sürüyor. Trabzonspor, son grup maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. A Grubu'nda lider olan Fırtına, maçta berabere kalması halinde Alanyaspor ve Karagümrük'ün alacağı sonuçlara göre ilk 2 dışında kalıp kupadan elenebilir. Draguş ve Folcarelli'nin sakatlık nedeniyle forma giyemeyeceği karşılaşmada Nwakaeme'nin durumu ise son değerlendirmenin ardından belli olacak. Ümit Öztürk'ün düdüğüyle başlayacak maçın yayın bilgilerini ve muhtemel 11'lerini sizler için derledik.

TRABZONSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı, 26 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Lundstram, Vişça, Zubkov, Sikan, Banza.

Çaykur Rizespor: Tarık, Alikulov, Samet, Hojer, Taha, Berkay, Abdülkadir, Akintola, Mithat, Ali Sowe, Olawoyin.

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İLK 2 ÇEYREK FİNALDE

Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden, ikinci maçta deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, 4 puan ile ilk sırada yer alıyor. Trabzonspor'un ardından 3 puanlı 3 takımdan biri olan Çaykur Rizespor ise averajla üçüncü sırada yer alıyor. Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.

NWAKAEME BELLİ DEĞİL

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Draguş ve Folcarelli, karşılaşmada görev alamayacak. Nwakaeme'nin durumu ise son değerlendirmenin ardından belli olacak. Mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Davut Dakul Çelik.

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TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

Bordo-mavililer, kazanırsa, çeyrek final biletini alacak. Beraberlik halinde ise Alanyaspor ve Karagümrük'ün alacağı sonuçlara göre Trabzonspor ilk 2 dışında kalıp kupadan elenebilir. Karadeniz devi bu yıl kupayı hedefliyor.