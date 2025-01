Ukraynalı forvet Sikan'ı Trabzon'a getiren, Ukraynalı sağ kanat Zubkov için pazarlıklarına devam eden Trabzonspor, bir başka Ukraynalı Denys Popov için de devrede. Ukrayna basını, Karadeniz devinin, Dinamo Kiev'in stoperi Denys Popov'un peşinde olduğunu duyurdu. Kiev'in altyapısında yetişen 25 yaşındaki futbolcu hem sağ hem de sol stoperde görev yapabiliyor. Yani her iki ayağını da kullanabiliyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 22 maça çıkan, 2 gol atan Popov'un piyasa değeri 4 milyon euro. Ukrayna Milli Takımı formasını 3 kez giyen 1.85 boyundaki yıldızın kulübü ile sözleşmesi 2026'da sona erecek. Fotomaç'ta yer alan habere göre bordo mavililerin bir haftadır Popov için mavi beyazlılarla görüşme halinde olduğu belirtildi.

Kiev ile 123 maça çıkan Popov, 10 gol attı. Kariyerinde bir kez direkt kırmızı kart gördü.