TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Ertuğrul Doğan "Teklif var" demişti! O 5 isim belli oldu

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamalar, kulübün mali yapısına dair önemli detaylar içerirken, transfer gündemini de hareketlendirdi. Fotomaç'ın haberine göre Başkan Doğan'ın, "5 oyuncuya ciddi teklifler var. Bunları inşallah satabiliriz, ciddi gelirler elde edebiliriz" sözleri camiada merak uyandırdı.

Bu açıklamanın ardından, söz konusu 5 oyuncunun kimler olduğu sorusu gündeme geldi. Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarının ardından edinilen bilgilere göre, teklif alan isimler arasında Malheiro, Batagov, Salih Malkoçoğlu, Draguş ve Batista Mendy öne çıkıyor. Ayrıca kaptan Uğurcan Çakır, Zubkov ve Cham gibi oyuncuların da bu listeye dahil olabileceği belirtiliyor. Yönetimin, kulübün ekonomik yapısını rahatlatmak adına gelen teklifleri değerlendirmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.