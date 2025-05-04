Trabzonspor'un Kasımpaşa kafilesi açıklandı!

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın İstanbul'da yapacakları müsabakayla 32. kez karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının kamp kadrosunu açıkladı.
Bordo mavililerde Uğurcan Çakır ve Nwakaeme sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.
Pedro Malheiro ise kart cezalısı olduğu için kafilede yer almadı.
İŞTE İSTANBUL KAFİLESİ
4. Arif Boşluk
10. Salih Malkoçoğlu
11. Okay Yokuşlu
12. Batista Mendy
13. Ozan Tufan
14. Muhammed Cham
15. Oleksandr Zubkov
16. Edin Vişça
17. Cihan Çanak
18. Anthony Nwakaeme
19. Danylo Sikan
20. Simon Banza
21. Enis Destan