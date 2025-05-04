Trabzonspor'un Kasımpaşa kafilesi açıklandı!

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın İstanbul'da yapacakları müsabakayla 32. kez karşı karşıya gelecek. İşte bordo mavililerin kamp kadrosu... TS SPOR HABERLERİ

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın İstanbul'da yapacakları müsabakayla 32. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Bordo mavililerde Uğurcan Çakır ve Nwakaeme sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

Pedro Malheiro ise kart cezalısı olduğu için kafilede yer almadı.

İŞTE İSTANBUL KAFİLESİ

1. Muhammet Taha Tepe

2. Erol Can Çolak

3. Muhammetcan Aktaş

4. Arif Boşluk

5. Mustafa Eskihellaç

6. Ali Şahin Yılmaz

7. Serdar Saatçı

8. Arseniy Batagov

9. John Lundstram

10. Salih Malkoçoğlu

11. Okay Yokuşlu

12. Batista Mendy

13. Ozan Tufan

14. Muhammed Cham

15. Oleksandr Zubkov

16. Edin Vişça

17. Cihan Çanak

18. Anthony Nwakaeme

19. Danylo Sikan

20. Simon Banza

21. Enis Destan