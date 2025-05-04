Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor, Kasımpaşa maçı öncesi Uğurcan Çakır ve Stefan Savic'in sağlık durumlarıyla ile ilgili bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor, Kasımpaşa maçı öncesi Uğurcan Çakır ve Stefan Savic'in sağlık durumlarıyla ile ilgili bir açıklama yaptı.

Bordo-mavililerden yapılan açıklama şöyle:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcularımız Uğurcan Çakır ve Stefan Savic'in sağlık durumları hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşir, "Sakatlığı bulunan futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kalça kasında yaralanma tespit edilmiştir.

Futbol A Takımımızın Çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanında sakatlanarak antrenmana devam edemeyen bir diğer oyuncumuz Stefan Savic'in ise yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" dedi.