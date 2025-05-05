Galatasaray'a transferde kötü haber! Andriy Lunin...
Adı Süper Lig devlerinden Galatasaray ile anılan Andriy Lunin ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Ukraynalı file bekçisi için Cimbom'u endişelendiren haber geldi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.05.2025- 13:29
Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk için gün saymaya başladı. Sarı-kırmızılıları 5. yıl heyecanı sararken Cimbom transferde de vites yükseltti.
Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da gündemdeki futbolculardan birisi de Andriy Lunin.
Ukraynalı file bekçisinden son olarak Cimbom'u endişelendiren haber geldi.