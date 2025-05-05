Galatasaray'a transferde kötü haber! Andriy Lunin...

Adı Süper Lig devlerinden Galatasaray ile anılan Andriy Lunin ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Ukraynalı file bekçisi için Cimbom'u endişelendiren haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.05.2025- 13:29