Nantes-Angers maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 32. haftasında Nantes sahasında Angers'ı konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamlayan ekipler, sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes-Angers maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

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Fransa Ligue 1'de 32 haftada Nantes ile Angers kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NANTES-ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes-Angers maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşmanın herhangi bir canlı yayıncısı bulunmuyor.

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