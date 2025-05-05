Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezon için orta saha transfer çalışmalarını hızlandırırken, gündemine sürpriz bir ismi aldığı öğrenildi. 237foot'un haberine göre Beşiktaş, Başakşehir forması giyen Olivier Kemen'i transfer listesine aldı. Haberde Beşiktaş'ın, sezonun tamamlanmasının ardından Kemen için resmi girişimlerde bulunacağı aktarıldı.
Beşiktaş'tan flaş transfer! Yeni yıldız Süper Lig'den
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir isim gündeme geldi. RAMS Başakşehir'in o futbolcusu ile siyah-beyazlıların yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 05.05.2025- 10:26