Beşiktaş'tan flaş transfer! Yeni yıldız Süper Lig'den

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir isim gündeme geldi. RAMS Başakşehir'in o futbolcusu ile siyah-beyazlıların yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 05.05.2025- 10:26