Genoa-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Genoa sahasında Milan'ı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Genoa-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Genoa ile Milan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Genoa-Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENOA-MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Genoa-Milan maçı 5 Mayıs Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GENOA-MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Genoa: Leali, Norton-Cuffy, De Winter, Vazquez, Caricol, Frendrup, Badelj, Messias, Masini, Thorsby, Pinamonti

Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Jimenez, Fofana, Rejinders, Hernandez, Pulisic, Leao, Abraham

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