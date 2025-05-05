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G.Saray'a Davinson Sanchez şoku! G.Saray'a Davinson Sanchez şoku! 12:56
Mourinho F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Mourinho F.Bahçe'den ayrılıyor mu? 11:35
Mourinho’ya çılgın maaş teklifi! Sezon sonu veda mı edecek? Mourinho’ya çılgın maaş teklifi! Sezon sonu veda mı edecek? 10:28
Beşiktaş'tan flaş transfer! Beşiktaş'tan flaş transfer! 10:25
Kasımpaşa-Trabzonspor maçı bilgileri Kasımpaşa-Trabzonspor maçı bilgileri 10:03
Icardı ne zaman sahalara dönecek? Icardı ne zaman sahalara dönecek? 09:59
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F.Bahçe'ye sambacı stoper! F.Bahçe'ye sambacı stoper! 09:42
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Samandıra'da "Ali Koç istifa" tezahüratları! Samandıra'da "Ali Koç istifa" tezahüratları! 00:56
Samandıra'da "Ali Koç istifa" tezahüratları! Samandıra'da "Ali Koç istifa" tezahüratları! 00:56
Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı 00:55