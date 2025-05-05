İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Girona sahasında Mallorca'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Girona-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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İspanya La Liga'da 34. haftada Girona ile Mallorca mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GIRONA-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona-Mallorca maçı 5 Mayıs Pazar günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

GIRONA-MALLORCA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Girona: Gazzaniga, Martinez, Lopez, Krejci, Blind, Tsigankov, Arthur, Herrera, Gutierrez, Portu, Stuani

Mallorca: Roman, Morey, Valjent, Raillo, Copete, Mojica, Sanchez, Mascarell, Samu, Darder, Larin

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